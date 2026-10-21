Коллаж Царьграда Стало известно, в каких регионах России самые большие проблемы с мигрантами. Названа "Чёрная десятка".
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Почему то не покидает уверенность, что "...заменить эту модель организованным набором работников, усилить ответственность работодателей и контроль за соблюдением законодательства..." - паллиатив. Не способный решать проблемы с мигрантами. Первично - выявление и публичные массовые "посадки" с конфискацией для всякого рода "разрешителей"... "крышевателей"... "регистраторов"... озабоченных "правоохранителей"... "бизнесменов", чиновников, нанимающих и использующих в "серую"... организаторов этнических анклавов и ОПГ в городах и регионах
Приморский край? Судя по тем местам где я проживаю и бываю часто - Партизанск( Сучан), Находка, ну и в округе- абсолютно ни каких проблем.
Хороший совет дал Трамп властям стран где идут волнения - закройте границы и возьмите ситуацию под контроль. Нашим давно пора закрыть границы и навести порядок с нелегалами, параллельно ввести запрет на ввоз семей с детьми.
Армяне и Азеры заполонили Москву! ЖКХ, Кап. ремонт и др. теперь Они с благословления Московских Продажных Властей захватила эта НЕРУСЬ. Достали, а Полиция и Суд такие же..
В Анапе, краснодарский край одно время на улицах можно было увидеть небольшое количество таджиков и узбеков, затем они исчезли и на короткое время появились афроамериканцы. Затем они исчезли. Но у нас проблема в том что частный бизнес в основном в руках армян, приехавших после землетрясения в Армении, гостевые дома, продуктовые магазины, кафе на берегу моря. Все у армян. Это отмечают люди приезжающие на заработки летом. В полиции много армян. В поликлиниках, больницах и платных медцентрах в основном работают славяне
В ближнем Подмосковье врачей славян в муниципальных поликлиниках практически не осталось. А как местных будет лечить человек которого на улице называют чуркой это вот хз.
Я живу в ХМАО(ханты-мансийский автономный округ) в г.Нижневартовске .Надо сказать о том,что на местных рынках вы вряд-ли увидите лицо славянской национальности.Постепенно выходцы из Средней Азии и Закавказья доминируют в магазинах и супер маркетах.Недавно побывал в МФЦ и там регистрировались только приезжие лица и они не были гражданами России.Мы здесь добываем нефть,но на промыслах этих бородачей абсолютно не видно.