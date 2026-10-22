За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 44 беспилотника над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере «Макс» .
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