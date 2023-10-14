ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Платон Платонов
    Значит, если человек зло творит, виноват в этом сам человек, на это у него есть свобода, а если творит благо, то это ...Вера в бога
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Должна ли женщина помогать деньгами мужчине?

Должна ли женщина помогать деньгами мужчине?

Моя мама призывает меня не помогать деньгами моему жениху.Нам с моим мужчиной по 32 года, через полгода планируем свадьбу.

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Комментарии
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Элина Морозова
Он не родственник, не близкий. Ничего ему  ты не должна. Дело личное. Но не надо забывать о многочисленных альфонсах и мошенниках.
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10 час.
Александр Григоров
Лучше не давать ...привыкнет
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10 час.
Вера Федорова
Всё-таки, надо понимать, о чём речь. Если дело, действительно, серьёзное, то мужчина должен всё, абсолютно всё, просчитать. Причём, ни на кого не рассчитывать, а уж тем более, на любимую женщину. В принципе, как я поняла из текста, он и не просит. Значит, у него всё продумано, так зачем ему стелить солому? Зачем лишать его самостоятельности в принятии важных решений?
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1 час.

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