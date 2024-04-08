Золотая плотина: как на дамбе в Орске заработали миллиарды Елена ГалицкаяПоследние события в Оренбургской области привлекли внимание общественности к грандиозной катастрофе: паводок, вызванный прорывом насыпной дамбы в Орске, привёл к затоплению более 6 тысяч домов.
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