«Если мы такие хорошие, почему же мы такие плохие?»

Британский раввин Джонатан Сакс задается извечным вопросом: почему адепты всех трех авраамических религий, проповедующих мир, любовь и сострадание, бывают настолько нетерпимы друг к другу, что готовы творить насилие именем своего Бога? Предлагаем почитать фрагмент его книги «Не во имя Господа», в котором автор обращается к аргументам дарвиновской теории естественного отбора.