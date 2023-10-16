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«Если мы такие хорошие, почему же мы такие плохие?»

«Если мы такие хорошие, почему же мы такие плохие?»

Британский раввин Джонатан Сакс задается извечным вопросом: почему адепты всех трех авраамических религий, проповедующих мир, любовь и сострадание, бывают настолько нетерпимы друг к другу, что готовы творить насилие именем своего Бога? Предлагаем почитать фрагмент его книги «Не во имя Господа», в котором автор обращается к аргументам дарвиновской теории естественного отбора.

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