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Царьград

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Ожог желудка, но не гортани: юная жительница Кемерово загадочно скончалась на Урале

Ожог желудка, но не гортани: юная жительница Кемерово загадочно скончалась на Урале

Девочка приехала в Екатеринбург, чтобы посетить свадьбу.В Екатеринбурге расследуют загадочную смерть юной кемеровчанки.

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