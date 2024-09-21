Трамп отверг предложение Харрис о проведении вторых дебатов

Экс-президент США и кандидат на ноябрьских выборах главы государства Дональд Трамп отклонил приглашение на проведение вторых дебатов 23 октября от своей соперницы от демократов Камалы Харрис, заявив, что для этого «слишком поздно».
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