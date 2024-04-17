Русская весна
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Король Иордании — предатель, — мнение

Король Иордании — предатель, — мнение

Король Иордании Абдалла ибн Хуссейн Второй, Хранитель Храмовой горы в Иерусалиме — предатель.  Он предал дело мусульман, предал своих подданных — палестинцев, он предал интересы своей страны.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
исраэльская подстилка
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Mark Kapustin
Молодец, всё правильно делает.
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СЗ
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Израиль страна террорист номер 2,а первые штаты дебильные!
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