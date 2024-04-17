Король Иордании Абдалла ибн Хуссейн Второй, Хранитель Храмовой горы в Иерусалиме — предатель. Он предал дело мусульман, предал своих подданных — палестинцев, он предал интересы своей страны.
Король Иордании — предатель, — мнение
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
исраэльская подстилка
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15 час.
Mark Kapustin
Молодец, всё правильно делает.
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7 час.
СЗ
Светлана Зуева
Израиль страна террорист номер 2,а первые штаты дебильные!
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1 час.
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