Вышел документальный фильм 360.ru о военно-транспортной авиации в Бурятии

В степях Бурятии менее года назад создали полк военно-транспортной авиации. 360.ru выпустил документальный фильм «Любовь измеряется небом» Маруси Михейчик и Нины Коробковой о специфике службы в новом подразделении.
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