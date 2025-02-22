О плачевной судьбе Большого государственного цирка на проспекте Вернадского В конце января мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал москвичей об утверждении концепции реконструкции цирка, предусматривающей снос существующего здания и возведение комплекса из центрального здания в «форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса» в разы превышающего в объемах существующий сегодня.
Москва, которую мы теряем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
Суки! О России пора начать думать, а не мааскву наращивать безгранично!!! За Уралом то населения ПОЧТИ НЕТ!!! Развалит маасква Расею!!!
Ответить
21 час.
александр мозговой
Обнародуйте фамилии этих реформаторов от архитектуры. Народ должен знать уничтожителей культуры. как в свое время при хрущеве...
Ответить
21 час.
Александр Денисов
А не этот ли цирк подарили Никулину?
Ответить
15 час.
Свежие комментарии