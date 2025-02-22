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СССР-Россия

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Москва, которую мы теряем

Москва, которую мы теряем

О плачевной судьбе Большого государственного цирка на проспекте Вернадского    В конце января мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал москвичей об утверждении концепции реконструкции цирка, предусматривающей снос существующего здания и возведение комплекса из центрального здания в «форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса» в разы превышающего в объемах существующий сегодня.

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Комментарии
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Н
Николай
Суки! О России пора начать думать, а не мааскву наращивать безгранично!!! За Уралом то населения ПОЧТИ НЕТ!!! Развалит маасква Расею!!!
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21 час.
александр мозговой
Обнародуйте фамилии этих реформаторов от архитектуры. Народ должен знать  уничтожителей культуры. как в свое время при хрущеве...
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21 час.
Александр Денисов
А не этот ли цирк подарили Никулину?
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15 час.
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