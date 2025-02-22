Москва, которую мы теряем

О плачевной судьбе Большого государственного цирка на проспекте Вернадского В конце января мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал москвичей об утверждении концепции реконструкции цирка, предусматривающей снос существующего здания и возведение комплекса из центрального здания в «форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса» в разы превышающего в объемах существующий сегодня.