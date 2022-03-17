Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...
  • Mikhail Stepanov
    Что, обезьяна черножопая, в хохлы перекрестился?«Бостон» вывел из...
  • моряк океанский
    Провалился в НХЛ, провалился на Олимпиаде в Пекине, какие ещё надежды он может оправдать!Оскар Линдберг: «...

Гендиректор «Югры»: «У нас нет необходимого внебюджетного финансирования для возвращения в КХЛ. Но морально мы готовы»

Василий Филипенко сообщил о недостатке финансирования для участия «Югры» в КХЛ. Ранее появилась информация о том, что «Югра» и «Лада» заменят «Йокерит» и рижское «Динамо» в следующем сезоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх