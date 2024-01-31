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Два корпуса жилого комплекса в районе Москворечье-Сабурово подключены к инженерной инфраструктуре

Два корпуса жилого комплекса в районе Москворечье-Сабурово подключены к инженерной инфраструктуре

Третий этап жилой застройки жилого комплекса по адресу: 2-й Котляковский переулок, владение 1/1 подключен к инженерной инфраструктуре теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализированию и водоотведению.

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