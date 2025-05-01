Майская прибавка: кто из пенсионеров может рассчитывать на 80 тысяч рублей?

🔹 ветеранов и участников Великой Отечественной войны; 🔹 граждан, награждённых орденами или медалями СССР за трудовой подвиг в годы ВОВ; 🔹 тех, кто проработал не менее шести месяцев в период войны; 🔹 бывших узников концлагерей, гетто и тюрем; 🔹 вдов и вдовцов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии