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Майская прибавка: кто из пенсионеров может рассчитывать на 80 тысяч рублей?

Майская прибавка: кто из пенсионеров может рассчитывать на 80 тысяч рублей?

🔹 ветеранов и участников Великой Отечественной войны; 🔹 граждан, награждённых орденами или медалями СССР за трудовой подвиг в годы ВОВ; 🔹 тех, кто проработал не менее шести месяцев в период войны; 🔹 бывших узников концлагерей, гетто и тюрем; 🔹 вдов и вдовцов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

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