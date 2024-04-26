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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Пятница, 2️⃣6️⃣ апреля, 2024 год

Пятница, 2️⃣6️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💡 Международный день интеллектуальной собственности 🛢 Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 🇷🇺 День нотариата в России 🤯Всемирный день интеллектуальной собственности 🙏День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей  🗓 Памятные даты 🗓 📔 1658 год - по велению царя Алексея Михайловича Фроловская башня Московского кремля переименован в "Спасскую" 📔 1983 год - глава СССР Ю.

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