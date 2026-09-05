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Газета.ру

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Ушаков: Уиткофф и Кушнер "взяли на заметку" слова Путина о сущности Киева

Ушаков: Уиткофф и Кушнер "взяли на заметку" слова Путина о сущности Киева

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер «взяли на заметку» слова российского лидера Владимира Путина об украинских властях.

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Профиль пользователя Валерий Фоменков
Валерий Фоменковизменено

Можно подумать, что в империи зла сша и в западных фашистских странах об этом не знают! И не стоит слишком уповать на "миротворца" Трампа и его спецпосланников. Если бы американцы, являющиеся главным зачинщиком, создателем и организатором украинского конфликта, действительно хотели его завершить, они бы уже давно это сделали, прекратив финансирование и поставку вооружения бандеросрани.