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Русская весна

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«Семьи у них дома, а тут они пашут»: как работает трудовая миграция в других странах

«Семьи у них дома, а тут они пашут»: как работает трудовая миграция в других странах

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев приводит в своём Telegram-канале мнение находящегося в Объединённым Арабских Эмиратах читателя относительно контролируемости миграции.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Есть примеры ,положительные примеры ,только не всем это нравится ,потому что неконтролируемая миграция трудовая -это клондайк для наживы!Начинать нужно с этого....
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