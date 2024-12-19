«Семьи у них дома, а тут они пашут»: как работает трудовая миграция в других странах

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев приводит в своём Telegram-канале мнение находящегося в Объединённым Арабских Эмиратах читателя относительно контролируемости миграции.
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