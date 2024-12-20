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Царьград

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"ВСУшники пишут о печальной обстановке": фронтовая сводка глазами военкоров “Русской Весны”

"ВСУшники пишут о печальной обстановке": фронтовая сводка глазами военкоров “Русской Весны”

Военкоры "Русской Весны" честно и без прикрас рассказал о ситуации на передовой.Военкоры "Русской Весны" сообщили в своём Telegram-канале о завершении разгрома противника в Курахово.

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