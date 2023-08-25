Смерть Пригожина — очередная слабость Путина? Ну да, ну да...

ЗЖ Зоя Жук Ну да, двадцать лет слабеет и становится самым популярным политиком в мире. Опять же где бы что ни произошло - это все Путин! По моему они на него уже молятся, а мы просто уважаем.

Светлана "Свободна от методичек"? Не смеши мои тапочки. Дословно многие фразы копипастишь. Их я встречаю в других чатах от других людей.....