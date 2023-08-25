Юрий Кот Британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, бывший профессор Центра международных отношений Нью-Йоркского университета.
Смерть Пригожина — очередная слабость Путина? Ну да, ну да...
Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Ну да, двадцать лет слабеет и становится самым популярным политиком в мире. Опять же где бы что ни произошло - это все Путин! По моему они на него уже молятся, а мы просто уважаем.
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14 час.
Светлана
"Свободна от методичек"? Не смеши мои тапочки. Дословно многие фразы копипастишь. Их я встречаю в других чатах от других людей.....
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10 час.
Катерина
Иногда копирую фразы известных людей из официальных источников... как правило, в кавычках и с указанием источника. Но это же не методички. Мне за это никто не платит и не диктует. А если твои тапочки говорят обратное, то они нагло врут. :)
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10 час.
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