Темы дня

125 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Тарасов
    Говорят, что кур доят......так и про мобилизацию....Россию ждет новая...
  • Катерина
    Не  случился бы в Белоруссии   Батька,  то  там  давно  бы  была  вторая  Украина.Поздравление «бра...
  • Владимир Алтайцев
    👎😈👎👎👎👎😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈Поздравление «бра...

Смерть Пригожина — очередная слабость Путина? Ну да, ну да...

Смерть Пригожина — очередная слабость Путина? Ну да, ну да...

Юрий Кот Британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, бывший профессор Центра международных отношений Нью-Йоркского университета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗЖ
Зоя Жук
Ну да, двадцать лет слабеет и становится самым популярным политиком в мире. Опять же где бы что ни произошло - это все Путин! По моему они на него уже молятся, а мы просто уважаем.
Ответить
14 час.
Светлана
&quot;Свободна от методичек&quot;? Не смеши мои тапочки. Дословно многие фразы копипастишь. Их я встречаю в других чатах от других людей.....
Ответить
10 час.
Катерина
Иногда  копирую фразы  известных  людей из  официальных источников...  как правило,  в кавычках и  с  указанием  источника.  Но  это  же  не  методички. Мне за это никто  не  платит и не  диктует.  А  если  твои  тапочки  говорят  обратное,  то  они  нагло  врут. :)
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх