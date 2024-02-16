Сотовые операторы будут проверять абонентов на причастность к мошенничеству

Крупные сотовые операторы предложили банкам услугу по выявлению среди клиентов потенциальных дропперов – посредников, чьи банковские карты и счета используются для дробления, снятия и переводов похищенных средств граждан.
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