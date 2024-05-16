Рогов: Украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации украинцев

Общественный и политический деятель Владимир Рогов поделился сведениями о том, что бойцы пограничного ведомства киевского режима стреляют в тех граждан Украины, которые пытаются вплавь перебраться через реку Тиса, чтобы попасть на румынскую территорию.
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