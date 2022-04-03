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Главы МИД Армении и России поздравили друг друга с 30-летием дипломатических отношений

Главы МИД Армении и России поздравили друг друга с 30-летием дипломатических отношений

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в своём поздравительном послании по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Арменией заявил, что две страны сумели выстроить подлинно союзнические отношения.

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