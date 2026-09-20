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ПВО отразила атаку 15 дронов на Москву

ПВО отразила атаку 15 дронов на Москву

Атака 15 беспилотников, летевших в сторону Москвы, отражена силами противовоздушной обороны Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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