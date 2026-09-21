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Новые станции метро в СПб: где построят выходы с Кольцевой линии

Новые станции метро в СПб: где построят выходы с Кольцевой линии

Разработку проектов планировки и межевания территории для строительства будущей Кольцевой линии метрополитена завершили в Северной столице.

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