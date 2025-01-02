Киевский режим депортирует жителей из контролируемой им правобережной части Херсонской области, включая Херсон.
Сальдо заявил, что Киев проводит депортацию жителей Херсона
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
нн
наталья никифорова
А почему эти жители не уехали из Херсона, когда шла массовая эвакуация? Ждали своих? Вот пусть теперь и получают, что хотели. А поскольку укропы депортируют жителей значит готовят очередную подлянку и надеются на "прорыв". Ну-ну. Вероятно ждут когда Днепр замерзнет и можно будет переправиться по льду.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии