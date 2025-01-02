Сальдо заявил, что Киев проводит депортацию жителей Херсона

нн

наталья никифорова

А почему эти жители не уехали из Херсона, когда шла массовая эвакуация? Ждали своих? Вот пусть теперь и получают, что хотели. А поскольку укропы депортируют жителей значит готовят очередную подлянку и надеются на "прорыв". Ну-ну. Вероятно ждут когда Днепр замерзнет и можно будет переправиться по льду.