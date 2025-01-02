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Парламентская газета

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Сальдо заявил, что Киев проводит депортацию жителей Херсона

Сальдо заявил, что Киев проводит депортацию жителей Херсона

Киевский режим депортирует жителей из контролируемой им правобережной части Херсонской области, включая Херсон.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
А почему эти жители не уехали из Херсона, когда шла массовая эвакуация? Ждали своих? Вот пусть теперь и получают, что хотели. А поскольку укропы депортируют жителей значит готовят очередную подлянку и надеются на &quot;прорыв&quot;. Ну-ну. Вероятно ждут когда Днепр замерзнет и можно будет переправиться по льду.
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