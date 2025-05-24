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Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    И для чего эта инфа???? А дальше что? Всё работает, деньги гребут лопатой и поносят Россию! 😈Центр торжествует((((А ...Замдиректора бежа...
  • Виталий Рудзит
    Это не люди. это люди с корнями - все на землю обетованную..Замдиректора бежа...
  • Елена Смирнова
    я не понимаю, почему этих людей нельзя привлечь к ответственности???  ведь ясно, что это враги!!!Замдиректора бежа...

Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?

Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Топ-менеджер "Ельцин Центра" – первый замдиректора Людмила Телень – уехала в Израиль.

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Комментарии
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Елена Смирнова
я не понимаю, почему этих людей нельзя привлечь к ответственности???  ведь ясно, что это враги!!!
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14 час.
Виталий Рудзит
Это не люди. это люди с корнями - все на землю обетованную..
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8 час.
Надежда Петракова
И для чего эта инфа???? А дальше что? Всё работает, деньги гребут лопатой и поносят Россию! 😈Центр торжествует((((А мы разводим дебаты-&quot;Что делать?&quot;, когда и так ясно что!!!!-:&quot; Уничтожить это осиное вражеское гнездо раз и навсегда!!!!&quot; Напалмом!!!
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7 час.
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