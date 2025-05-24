Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Топ-менеджер "Ельцин Центра" – первый замдиректора Людмила Телень – уехала в Израиль.
Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?
Комментарии
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Елена Смирнова
я не понимаю, почему этих людей нельзя привлечь к ответственности??? ведь ясно, что это враги!!!
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14 час.
Виталий Рудзит
Это не люди. это люди с корнями - все на землю обетованную..
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8 час.
Надежда Петракова
И для чего эта инфа???? А дальше что? Всё работает, деньги гребут лопатой и поносят Россию! 😈Центр торжествует((((А мы разводим дебаты-"Что делать?", когда и так ясно что!!!!-:" Уничтожить это осиное вражеское гнездо раз и навсегда!!!!" Напалмом!!!
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7 час.
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