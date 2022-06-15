Смольный выбрал место для второго вестибюля станции метро «Приморская»

Власти Петербурга определились с местом строительства нового вестибюля станции метро «Приморская». В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили, что решение было принято еще 8 июня во время заседания Технического совета.
Власти Петербурга определились с местом строительства нового вестибюля станции метро «Приморская». В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили, что решение было принято еще 8 июня во время заседания Технического совета.
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