В России вырастят банан со вкусом мороженого

В России вырастят необычный банан со вкусом ванильного мороженого. Об экспериментах в сочинских теплицах РИА Новости рассказал глава крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший.
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