Глава Гагаузии вернется в Молдавию после встречи с Путиным несмотря на давление

Несмотря на давление со стороны центральных властей, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется в Молдавию после рабочего визита в Россию, в ходе которого она встретилась с президентом России Владимиром Путиным.
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