После отмены запуска Starship акции SpaceX обрушились ниже цены IPO

Неудачная попытка запуска новейшей версии Starship усилила распродажу акций, которые снижаются уже пятую сессию подрядАкции SpaceX продолжают дешеветь после отмены очередного запуска сверхтяжёлой ракеты Starship.
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