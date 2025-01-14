В результате атаки беспилотника завод «Казаньоргсинтез» не пострадал

Утром в результате атаки БПЛА на пригород Казани завод «Казаньоргсинтез» не пострадал. В пресс-службе Раиса РТ сообщили, что информация о нападении дрона на одно из промышленных предприятий города не соответствует действительности.
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