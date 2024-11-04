Пелоси ужаснулась тому, кто станет во главе США в случае смерти Трампа

Помнить о том, что сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс займет место президента США в случае внезапной кончины Дональда Трампа с случае его избрания главой государства призвала избирателей бывший спикер палаты представителей США от Демократической партии Нэнси Пелоси 4 ноября в эфире телеканала MSNBC.