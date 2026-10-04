Как робот-пылесос для бассейна Aiper Scuba X1 изменил мой подход к уходу за водой

Когда впервые задумываешься об автоматизации ухода за бассейном, кажется, что это очередная дорогая игрушка, которая не оправдает ожиданий.
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