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Почему зарядные устройства стоимостью ниже 900 рублей эксперты советуют не покупать

Почему зарядные устройства стоимостью ниже 900 рублей эксперты советуют не покупать

Из 20 протестированных моделей только 7 соответствовали всем установленным стандартам, тогда как 13 образцов имели серьезные недостатки, способные привести к поражению электрическим током или возгоранию, сообщает пресс-служба ведомства.

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