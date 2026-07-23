Почему зарядные устройства стоимостью ниже 900 рублей эксперты советуют не покупать

Из 20 протестированных моделей только 7 соответствовали всем установленным стандартам, тогда как 13 образцов имели серьезные недостатки, способные привести к поражению электрическим током или возгоранию, сообщает пресс-служба ведомства.
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