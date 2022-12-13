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На уровне глаз: покупателей предупредили о правиле «золотой полки»

На уровне глаз: покупателей предупредили о правиле «золотой полки»

В магазинах на уровне глаз посетителей чаще всего располагают самые дорогие товары, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий доцента кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Оксаны Гончаренко для агентства «Прайм».

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