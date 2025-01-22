Зеленскому верить нельзя: Чепа заявил о причине срыва переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле были сорваны по вине Киева, а Зеленскому верить нельзя, заявил депутат Чепа.Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что переговоры в Стамбуле были сорваны по вине Киева.