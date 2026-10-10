Российский дизель подвозят к США: первый танкер на подходе

Нефтепродуктовый танкер-химовоз под греческим флагом Minerva Zen с первой партией российского дизельного топлива прибудет к восточному побережью США ориентировочно через 2–3 дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Репетиция атаки»...
- LD «Люди не верят вл...
- Так, как раньше, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым