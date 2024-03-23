Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Валерий Ребров
    Всех этих "незаменимых специалистов" построить в шеренги и пешком до своих аулов, им похрену на то что погибают люди ...Убивал за 500 000...
  • Юрий Шестаков
    Ну, вот и здесь упомянули двух лезбиянок Розу и Клару, боровшихся за права проституток, и, в конце концов, добившихся...Сорящие деньгами ...
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    А че американка не под нейтральным флагом полетела?)) А теперь без смеха, что это за мазохизм?«Союз МС-25» с ро...

Русские церемониться с французами не будут − прожарят "Солнцепёком"

Русские церемониться с французами не будут − прожарят "Солнцепёком"

КОТ  КОСТЯН Франция выбрана для реализации одного из наиболее страшных экспериментов современности, насколько можно судить по происходящим там событиям.

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Комментарии
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фарид сабиров
Надо их на границе начинать мочить , что бы не успели и обосраться
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22 час.
Светлана Позднякова
Уничтожать всех в ноль ещё при приближении к границе
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17 час.
М
Мария
Встал на путь Моськи. Она лаяла на слона не потому, что хотела с ним драться. А хотела себя возвысить в глазах других собак! &quot;Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона!&quot;...Этот петух таким способом самоутверждается!
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15 час.

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