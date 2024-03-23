Русские церемониться с французами не будут − прожарят "Солнцепёком"

Надо их на границе начинать мочить , что бы не успели и обосраться

Уничтожать всех в ноль ещё при приближении к границе

М

Мария

Встал на путь Моськи. Она лаяла на слона не потому, что хотела с ним драться. А хотела себя возвысить в глазах других собак! "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона!"...Этот петух таким способом самоутверждается!