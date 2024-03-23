КОТ КОСТЯН Франция выбрана для реализации одного из наиболее страшных экспериментов современности, насколько можно судить по происходящим там событиям.
Русские церемониться с французами не будут − прожарят "Солнцепёком"
Комментарии
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фарид сабиров
Надо их на границе начинать мочить , что бы не успели и обосраться
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22 час.
Светлана Позднякова
Уничтожать всех в ноль ещё при приближении к границе
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17 час.
М
Мария
Встал на путь Моськи. Она лаяла на слона не потому, что хотела с ним драться. А хотела себя возвысить в глазах других собак! "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона!"...Этот петух таким способом самоутверждается!
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15 час.
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