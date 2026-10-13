Почему белок в 2026 году стали добавлять куда угодно — даже в чипсы и лимонад

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Белок добавляют уже не только в спортивное питание, но и в шоколад, попкорн, макароны и даже пиво. Производители активно подхватили новый тренд, а покупатели готовы переплачивать за привычные продукты с надписью «протеин».