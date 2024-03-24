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Аналитик раскрыл, как действия России в зоне СВО обескуражили Запад

Аналитик раскрыл, как действия России в зоне СВО обескуражили Запад

Главы государств Запада не ожидали быстрого уничтожения своего вооружения на Украине российскими военными, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

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