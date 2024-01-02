Steins;Gate может получить продолжение Глава компании MAGES Макото Асада ответил на...

Steins;Gate может получить продолжениеГлава компании MAGES Макото Асада ответил на несколько вопросов коллег из Famitsu и сообщил, что в течение 2024 года мы услышим о “новой истории” в рамках франшизы Science Adventure, которая, вероятно, станет продолжением Steins;Gate.