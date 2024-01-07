Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Работинский выступ. Январь 2024

Работинский выступ. Январь 2024

Работинский выступ. Вид с воздуха.Весьма фактурные кадры последствий предшествующих боев.В последние недели наши войска неплохо продвинулись в районе Работино и Вербового, отбирая назад у противника опорники и посадки.

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