UCI разрешил 55 российским велосипедистам выступать в нейтральном статусе

В настоящее время 55 российских велосипедистов имеют нейтральный статус, который позволяет им выступать на чемпионатах мира, Европы и этапах Кубка наций, следует из материалов Международного союза велосипедистов (UCI).
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