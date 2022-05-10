Popcaketv

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Лобода в истерике выступила против хейтеров: «Вам все еще нужно делить и топить? У меня вопрос к тем, кто это делает: зачем?!»

Лобода в истерике выступила против хейтеров: «Вам все еще нужно делить и топить? У меня вопрос к тем, кто это делает: зачем?!»

Украинские селебрити все больше и больше поражаются тому, что их вносят в черный список звезд несмотря на то, что они пытаются поддерживать свою страну и помогать нуждающимся.

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