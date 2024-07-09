Орбан написал письмо в Евросоюз после переговоров с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС, что во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не выдвигал никаких идей и не высказывал никакого мнения от имени Евросоюза.
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