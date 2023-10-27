@ REUTERS Tекст: Дмитрий Бавырин Правительство Болгарии вернулось к своему любимому способу вредительства – к борьбе с российскими газовыми проектами.
Болгары опять вредят России в пользу США
Комментарии
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ИГОРЬ честнодумов
Суки они все мелкие, во в чём дело!
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1 д.
Елена Андреева
Современные болгары - вас проклянут дети и внуки. Жалкие подстилки Запада. А сколько мы вам сделали хорошего! Зря.
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1 д.
МИ
Михаил Игнатов
Болгары не плюйте в свой колодец!
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22 час.
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