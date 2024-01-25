Почему мы не можем признать Украину террористическим государством

АНГЕЛ АНГЕЛ Полный бред. Это все теория. Поставки можно осуществлять и выполнять поставки через третьи страны, БРИКС и т.д. Надо думать головой, а не в интересах наших решал. Ни кто и ни чего не просчитывает в России, пока сидят во власти не профессионалы, не будет в России изменений. Руководит минсельхозом финансист банкир который в сельском хозяйстве разбирается так же как Миллер в токарном деле, о какой продовольственной безопасности может идти речь? О каком качестве продуктов может идти разговор....И таких горе руководителей по всей вертикали власти 99%. Они только могут говорить, обещать, но не развивать отрасли. Они теоретики, а нужны профессионалы практики.

Анатолий Рябенко А что если Россия имея на то больше чем надо оснований признать недогосударство Украину ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ, то что России от этого станет дурно? Почти 10 (десять) лет с этой территории идёт беспрерывный обстрел мирного населения ЛДНР, где убито и покалечено мирного населения почти более 25 тысяч человек. Россия встала на защиту этого террористического факта. Страны Запада (НАТО) это упорно замалчивают, становясь пособниками этого террористического квази "государства", снабжая его оружием и скрытыми ( переодетыми в военную форму) обученными военному делу "наёмниками" и открыто военными советниками.