Казалось бы, решение вот оно, на ладони. После подлых ударов по мирному населению России, после сбития украинцами самолета с украинскими военнопленными — официально признать Украину террористическим государством, взявшим в заложники собственное население, и в ответ обнулить всех лидеров террористов (Зеленского, Буданова, Ермака, Залужного, Сырского, Резникова и прочих арахамий).
Почему мы не можем признать Украину террористическим государством
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Полный бред. Это все теория. Поставки можно осуществлять и выполнять поставки через третьи страны, БРИКС и т.д. Надо думать головой, а не в интересах наших решал. Ни кто и ни чего не просчитывает в России, пока сидят во власти не профессионалы, не будет в России изменений. Руководит минсельхозом финансист банкир который в сельском хозяйстве разбирается так же как Миллер в токарном деле, о какой продовольственной безопасности может идти речь? О каком качестве продуктов может идти разговор....И таких горе руководителей по всей вертикали власти 99%. Они только могут говорить, обещать, но не развивать отрасли. Они теоретики, а нужны профессионалы практики.
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19 час.
Анатолий Рябенко
А что если Россия имея на то больше чем надо оснований признать недогосударство Украину ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ, то что России от этого станет дурно? Почти 10 (десять) лет с этой территории идёт беспрерывный обстрел мирного населения ЛДНР, где убито и покалечено мирного населения почти более 25 тысяч человек. Россия встала на защиту этого террористического факта. Страны Запада (НАТО) это упорно замалчивают, становясь пособниками этого террористического квази "государства", снабжая его оружием и скрытыми ( переодетыми в военную форму) обученными военному делу "наёмниками" и открыто военными советниками.
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12 час.
Nikolia Vovchenko
Это ж надо было так"накрутить",чтобы из чёрного сделать ,если не белое,то хотя бы серенькое...У"нашего"автора кишка тонка назвать всё своими именами...А,так писать,в общих чертах,вокруг да около"не то что назвав какие то фамилии,но и не сделав даже намёка,можно поставить"галку":статья написана,"пар"выпущен,а там "хоть трава не расти"
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10 час.
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