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На пульсе времени

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Почему мы не можем признать Украину террористическим государством

Почему мы не можем признать Украину террористическим государством

Казалось бы, решение вот оно, на ладони. После подлых ударов по мирному населению России, после сбития украинцами самолета с украинскими военнопленными — официально признать Украину террористическим государством, взявшим в заложники собственное население, и в ответ обнулить всех лидеров террористов (Зеленского, Буданова, Ермака, Залужного, Сырского, Резникова и прочих арахамий).

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Полный бред. Это все теория. Поставки можно осуществлять  и выполнять поставки через третьи страны, БРИКС и т.д. Надо думать головой, а не в интересах наших решал. Ни кто и ни чего не просчитывает в России, пока сидят во власти не профессионалы, не будет в России изменений. Руководит минсельхозом финансист банкир который в сельском хозяйстве разбирается так же как Миллер в токарном деле, о какой продовольственной безопасности может идти речь? О каком качестве продуктов может идти разговор....И таких горе руководителей по всей вертикали власти 99%. Они только могут говорить, обещать, но не развивать отрасли. Они теоретики, а нужны профессионалы практики.
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19 час.
Анатолий Рябенко
А что если Россия имея на то больше чем надо оснований признать недогосударство Украину  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ, то что России от этого станет дурно? Почти 10 (десять) лет с этой территории идёт беспрерывный обстрел мирного населения ЛДНР, где убито и покалечено мирного населения почти более 25 тысяч человек. Россия встала на защиту этого террористического факта. Страны Запада (НАТО) это упорно замалчивают, становясь пособниками этого террористического квази &quot;государства&quot;, снабжая его оружием и скрытыми ( переодетыми в военную форму) обученными военному делу &quot;наёмниками&quot; и открыто военными советниками.
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12 час.
Nikolia Vovchenko
Это ж надо было так&quot;накрутить&quot;,чтобы из чёрного сделать ,если не белое,то хотя бы серенькое...У&quot;нашего&quot;автора кишка тонка назвать всё своими именами...А,так писать,в общих чертах,вокруг да около&quot;не то что назвав какие то фамилии,но и не сделав даже намёка,можно поставить&quot;галку&quot;:статья написана,&quot;пар&quot;выпущен,а там &quot;хоть трава не расти&quot;
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