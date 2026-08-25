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«Угальде почувствовал себя игроком старта после ухода Ливая – забивает, сам себе создает моменты». Титов о 5 голах форварда в 5 играх

Егор Титов высказался о результативности Манфреда Угальде. В последних 5 матчах, включая Фонбет Кубок России, на счету форварда «Спартака» 5 голов.

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