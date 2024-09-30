САМУЮ "ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ" ДЛЯ РОССИИ НАШЛИ В СИБИРИ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СТРАНУ, А СИЛОВИКИ ГРОМЯТ РУССКУЮ МОЛОДЁЖЬ

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
А толку? Деньги не пахнут
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48 мин.
A
Air
Я то же также думаю! А почему тогда молчит Генеральная Прокуратура!!!!
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48 мин.
Т
Тимофей
Значит и Генеральная на содержании???
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41 мин.

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