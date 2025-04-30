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Из Екатеринбурга в Волгоград отправился патриотический автопробег

Из Екатеринбурга в Волгоград отправился патриотический автопробег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля, ФедералПресс. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники «РМК Поиск» и Свердловское отделение Объединения Ветеранов Кремлевско-Президентского полка организовали автопробег.

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