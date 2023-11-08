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Сколько стоит отремонтировать автомобиль: в автосервисах выжмут по-полной

Сколько стоит отремонтировать автомобиль: в автосервисах выжмут по-полной

Рост цен на автомобили, уменьшение ассортимента привычных марок и увеличение в продаже доли китайского автопрома ожидаемо привели к тому, что люди стали максимально откладывать покупку новых машин, предпочитая ремонтировать имеющиеся.

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